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        GÜNCELLEME - Bodrum'daki bıçaklı kavgada gözaltına alınan cinayet zanlısı tutuklandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 21:02 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Bodrum'daki bıçaklı kavgada gözaltına alınan cinayet zanlısı tutuklandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Gümbet Mahallesi Zengin Hüseyin Sokak'ta bir kişinin bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, bir binanın içinde yüzüstü hareketsiz yatan kişinin vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak yaraları bulunduğunu belirledi. Yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen kişinin tersanede işçi olarak çalışan Yaman Mat (36) olduğu tespit edildi.

        Mat'ın cenazesi, polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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        Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda cinayeti, maktulün üst komşusu olduğu ve garsonluk yaptığı öğrenilen Fikret D'nin (42) işlediği belirlendi.

        Maktülle aralarında gürültü ve alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öne sürülen şüpheli, olayda kullandığı bıçakla yakalanarak gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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