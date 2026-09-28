Muğla bisiklet takımı, Pekin'deki yarışta derece hedefliyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Continental Bisiklet Takımı, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen Tour of Beijing Mentougou Uluslararası Bisiklet Yol Yarışı'nın ilk gününü, 25 takım arasında 4. sırada tamamladı.

Muğla ekibi, Singapur, Malezya, Japonya ve Çin'in yanı sıra Avrupa'dan takımların katıldığı organizasyonda mücadele ediyor.

Bu yıl kurulan ekip, yarışın kalan etaplarında takım klasmanında üst sıralara yükselmek için mücadele edecek.

Takım koordinatörü İlker Cömert, Pekin'de Türkiye ve Muğla'yı temsil etmekten dolayı gurur duyduklarını belirterek, uluslararası yarışlarda elde ettikleri başarıları artırmayı hedeflediklerini söyledi.

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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da takımın uluslararası organizasyonlarda elde ettiği sonuçların Muğla sporu açısından önemli olduğunu ifade ederek, sporculara kalan etaplarda başarı diledi.