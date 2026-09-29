Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri İztuzu'nda yaklaşık 30 bin caretta caretta yavrusu denize ulaştı

        İztuzu'nda yaklaşık 30 bin caretta caretta yavrusu denize ulaştı

        DURMUŞ GENÇ - Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Sahili'nde kuluçka süresini tamamlayan yaklaşık 30 bin caretta caretta yavrusu denize ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 11:35 Güncelleme:
        İztuzu'nda yaklaşık 30 bin caretta caretta yavrusu denize ulaştı

        DURMUŞ GENÇ - Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Sahili'nde kuluçka süresini tamamlayan yaklaşık 30 bin caretta caretta yavrusu denize ulaştı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün desteğiyle, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) işbirliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında deniz kaplumbağalarının popülasyonu izleniyor ve yuvaları korunuyor.

        DEKAMER Arazi Koordinatörü Bumin Kağan Arslan, AA muhabirine, yuvalama sezonunun nisan ayında başladığını, ilk yuvayı 1 Mayıs'ta tespit ettiklerini söyledi.

        Yuvalama döneminin ağustosun ilk haftasına kadar sürdüğünü vurgulayan Arslan, bu yıl ise son yuvanın 16 Ağustos'ta oluştuğunu ifade etti.

        REKLAM

        - Bir caretta caretta sezonda 4-5 yuva yapabiliyor

        Arslan, "İztuzu Sahili'nde 495 yuvadan yaklaşık 30 bin yavruyu mavi sularla buluşturduk." dedi.

        Bir caretta carettanın sezonda 4-5 yuva yapabildiğini belirten Arslan, yuvaların kuluçka süresinin 45-60 gün arasında değiştiğini kaydetti.

        Kuluçka süresinin ardından yuvaları kontrol ettiklerini anlatan Arslan, içeride sıkışan yavruları kurtardıklarını, daha sonra sayım yaparak yuvaları kapattıklarını aktardı.

        Arslan, arazi çalışmalarının yaz sezonunda yoğunlaştığını, merkezde ise yıl boyunca yaralı deniz kaplumbağalarının tedavi ve rehabilitasyonunun sürdüğünü belirtti.

        REKLAM

        İhbarlar üzerine yaralı kaplumbağaların tedavi edilmesi için çalışmaların devam ettiğini dile getiren Arslan, gönüllüler ve personelin yıl boyunca bu faaliyetlere destek verdiğini vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 milyar liralık hisse geri alım seferberliği
        2 milyar liralık hisse geri alım seferberliği
        Sosyal medya fenomeni aile vergi rekortmeni oldu
        Sosyal medya fenomeni aile vergi rekortmeni oldu
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında
        Ekonomi yönetimiyle fon toplantısı
        Ekonomi yönetimiyle fon toplantısı
        Kokoreççi cinayetinin arkasından haraç çetesi çıktı!
        Kokoreççi cinayetinin arkasından haraç çetesi çıktı!
        İngiltere'den Gazze'ye: Sizi duyuyoruz, haklıydınız
        İngiltere'den Gazze'ye: Sizi duyuyoruz, haklıydınız
        İspanya'da konut krizine karşı eylemler sürüyor
        İspanya'da konut krizine karşı eylemler sürüyor
        F.Bahçe'nin transfer yasağı kalkıyor!
        F.Bahçe'nin transfer yasağı kalkıyor!
        SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu
        SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu
        3 gün boyunca feci darp! İstanbul'un göbeğinde işkence
        3 gün boyunca feci darp! İstanbul'un göbeğinde işkence
        "TFF arayışlara başlamış"
        "TFF arayışlara başlamış"
        Ünlü oyuncu Prag'a taşınıyor
        Ünlü oyuncu Prag'a taşınıyor
        Ünlüler geçidi
        Ünlüler geçidi
        Serenay podyumda
        Serenay podyumda
        Karaelmas Ekspresi raylara iniyor
        Karaelmas Ekspresi raylara iniyor
        Fenerbahçe'nin yıldızı baba oluyor
        Fenerbahçe'nin yıldızı baba oluyor
        Fenomen motorcu kazada hayatını kaybetti
        Fenomen motorcu kazada hayatını kaybetti
        Katil baba 6 çocuğunu öksüz bıraktı
        Katil baba 6 çocuğunu öksüz bıraktı
        Çin'den Japonya'ya uyarı
        Çin'den Japonya'ya uyarı
        İngilizce anlatmıştı! Yazılımcılığı bırakıp baklavacı olmuş
        İngilizce anlatmıştı! Yazılımcılığı bırakıp baklavacı olmuş

        Benzer Haberler

        Marmaris'e "MSC Divina" kruvaziyeriyle 3 bin 843 turist geldi
        Marmaris'e "MSC Divina" kruvaziyeriyle 3 bin 843 turist geldi
        Bodrum Gazeteciler Cemiyeti'nden Emniyet Müdürü Gökmen'e hayırlı olsun ziya...
        Bodrum Gazeteciler Cemiyeti'nden Emniyet Müdürü Gökmen'e hayırlı olsun ziya...
        GÜNCELLEME - Bodrum'daki bıçaklı kavgada gözaltına alınan cinayet zanlısı t...
        GÜNCELLEME - Bodrum'daki bıçaklı kavgada gözaltına alınan cinayet zanlısı t...
        Muğla bisiklet takımı, Pekin'deki yarışta derece hedefliyor
        Muğla bisiklet takımı, Pekin'deki yarışta derece hedefliyor
        Muğla'da öğrenciler deniz yaşamını 3D gösterimle keşfediyor
        Muğla'da öğrenciler deniz yaşamını 3D gösterimle keşfediyor
        Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş, Muğla Valisi Akbıyık'ı ziyaret etti
        Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş, Muğla Valisi Akbıyık'ı ziyaret etti