Fethiye'de yamaç paraşütü uçuşlarında Çinli tursit yoğunluğu yaşanıyor

Çinli turistler, ülkelerinin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla verilen tatil kapsamında Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'da yamaç paraşütü uçuşlarına yoğun ilgi gösteriyor.

Çin'de 1-7 Ekim'de uygulanan "Altın Hafta" tatili dolayısıyla Türkiye'ye gelen turistler, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ'a çıkarak yamaç paraşütüyle uçuş yapıyor.

Pilotlar eşliğinde pistlerden havalanan turistler, Ölüdeniz'in manzarasını kuş bakışı izliyor.

Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Pilotları Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Şekerci, Fethiye ve Ölüdeniz'in yamaç paraşütünde önemli merkezlerden biri olduğunu söyledi.

REKLAM

Son günlerde Çinli turist yoğunluğu yaşandığını belirten Şekerci, "Babadağ'dan yamaç paraşütü yapan her 3 kişiden birisi Çinli diyebiliriz. Her geçen gün Çinli turistlerle ilgili sayımız yukarıya doğru gidiyor." dedi.

Şekerci, bölgede düzenlenecek Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nin de uçuş sayılarına ve bölge turizmine katkı sağlayacağını ifade etti.

Uçuşlarda güvenlik önlemlerinin alındığını belirten Şekerci, yamaç paraşütü yapmak isteyenleri Ölüdeniz'e davet etti.

İlk kez yamaç paraşütü yapan Çinli turist Jiayi Sahan da bölgenin dünyanın önemli yamaç paraşütü merkezlerinden biri olduğunu belirterek, etkinliği güvenli ve eğlenceli bulduğunu söyledi.

REKLAM

Çinli turist Cai Xiaogian ise Fethiye'nin manzarasını beğendiğini ve ikinci kez uçuş yapacağını ifade etti.