Ula'da eğitim çalışmaları değerlendirildi

Kaymakamlıkta gerçekleştirilen görüşmede, ilçedeki okullarda yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetleri, devam eden çalışmalar ve planlanan projeler ele alındı.

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