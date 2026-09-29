Marmaris'te 7 ülkeden 11 sanatçı "Kıymetli Hurdalar" projesinde buluşacak

Sanatçıların Marmaris'in doğası, denizi ve yaşamından ilham alarak eserler üreteceği proje, çevreyi, sürdürülebilirliği ve kültürlerarası diyaloğu sanatla buluşturacak.

İstanbul Kültürlerarası Sanat Diyalogları Derneği (İKASD) Yönetim Kurulu Başkanı Beste Gürsu ve Genel Sekreter Derya Engeç, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'yı ziyaret ederek proje hakkında bilgi verdi.

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