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        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Marmaris'te 7 ülkeden 11 sanatçı "Kıymetli Hurdalar" projesinde buluşacak

        Marmaris'te 7 ülkeden 11 sanatçı "Kıymetli Hurdalar" projesinde buluşacak

        ​​​​​​​Marmaris'te 10-20 Ekim'de düzenlenecek "Valuable Scraps / Kıymetli Hurdalar" projesinde 7 ülkeden 11 sanatçı bir araya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 17:35 Güncelleme:
        Marmaris'te 7 ülkeden 11 sanatçı "Kıymetli Hurdalar" projesinde buluşacak

        ​​​​​​​Marmaris'te 10-20 Ekim'de düzenlenecek "Valuable Scraps / Kıymetli Hurdalar" projesinde 7 ülkeden 11 sanatçı bir araya gelecek.

        İstanbul Kültürlerarası Sanat Diyalogları Derneği (İKASD) Yönetim Kurulu Başkanı Beste Gürsu ve Genel Sekreter Derya Engeç, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'yı ziyaret ederek proje hakkında bilgi verdi.

        Sanatçıların Marmaris'in doğası, denizi ve yaşamından ilham alarak eserler üreteceği proje, çevreyi, sürdürülebilirliği ve kültürlerarası diyaloğu sanatla buluşturacak.

        2027 Marmaris Bienali'nin teması doğrultusunda gerçekleştirilecek etkinliğin ilçenin kültür ve sanat hayatına katkı sunması hedefleniyor.

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        Proje, Hisarönü Mahallesi Değirmenyanı Asparan mevkisindeki Uluslararası Heykel Üretim Alanı'nda pazartesi hariç 11.00-18.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

        Kaymakam Kaya, projede emeği geçenlere başarı diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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