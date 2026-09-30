Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'nden öğrencilere kitap desteği
Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarının katkılarıyla temin edilen 400 kitap, Menteşe ilçesindeki Dokuzçam Mahallesi'nde öğrenim gören öğrencilere ulaştırıldı.
Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarının katkılarıyla temin edilen 400 kitap, Menteşe ilçesindeki Dokuzçam Mahallesi'nde öğrenim gören öğrencilere ulaştırıldı.
Anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencileri için yaş ve gelişim düzeylerine uygun olarak seçilen kitaplar, Dünya Klasikleri ve Milli Eğitim Bakanlığı Tavsiye Listesi'nden oluşturuldu.
Öğrencilere kitapların yanı sıra futbol ve voleybol topları da hediye edildi.
112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları öğrencilerle futbol ve voleybol oynayarak etkinliğe katıldı.
Buluşmada öğrencilere 112 Acil Çağrı Sistemi hakkında bilgi verilerek, acil durumlarda 112'nin doğru kullanımı ve çağrı sırasında doğru bilgi vermenin önemi anlatıldı.
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