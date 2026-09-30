Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'nden öğrencilere kitap desteği

Öğrencilere kitapların yanı sıra futbol ve voleybol topları da hediye edildi.

Anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencileri için yaş ve gelişim düzeylerine uygun olarak seçilen kitaplar, Dünya Klasikleri ve Milli Eğitim Bakanlığı Tavsiye Listesi'nden oluşturuldu.

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