Bodrum'a "AIDAblu" kruvaziyeriyle 2 bin 243 turist geldi
Muğla'nın Bodrum ilçesine "AIDAblu" adlı kruvaziyer, 2 bin 243 turist getirdi.
Giriş: 30.09.2026 - 11:46 Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesine "AIDAblu" adlı kruvaziyer, 2 bin 243 turist getirdi.
Rodos Limanı'ndan gelen İtalya bayraklı 253 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, Bodrum Limanı'na yanaştırıldı.
Gemide çoğu Alman 2 bin 243 yolcu ile 641 personel bulunduğu belirtildi. Turistler, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.
Geminin sonraki durağının Heraklion Limanı olacağı öğrenildi.
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