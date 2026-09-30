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        Muğla'da av tüfeğiyle vurulan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 11:53 Güncelleme:
        Muğla'da av tüfeğiyle vurulan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Akyer Mahallesi'nde Günay K. (38) ile Tayfun Ç. ve Suat Ç. arasında alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Günay K, yanında bulunan av tüfeğiyle ateş açtı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Tayfun Ç, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Suat Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Şüpheli Günay K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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