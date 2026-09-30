Muğla'da av tüfeğiyle vurulan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Tayfun Ç, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Suat Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Akyer Mahallesi'nde Günay K. (38) ile Tayfun Ç. ve Suat Ç. arasında alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

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