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        Bodrum'da marketlere yapılan denetimlerde 9 ayda 1 milyonun üzerinde ceza kesildi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde belediye ekiplerince son 9 aylık süreçte marketlerde gerçekleştirilen denetimlerde mevzuata uymayan işletmelere 1 milyon 155 bin 519 lira ceza kesildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 14:25 Güncelleme:
        Bodrum'da marketlere yapılan denetimlerde 9 ayda 1 milyonun üzerinde ceza kesildi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde belediye ekiplerince son 9 aylık süreçte marketlerde gerçekleştirilen denetimlerde mevzuata uymayan işletmelere 1 milyon 155 bin 519 lira ceza kesildiği bildirildi.

        Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki marketlerde etiket, fiyat, hijyen ve son kullanma tarihi kontrolleri yaptı.

        Konacık Mahallesi'ndeki bir zincir markette son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edilerek imha edildi ve yasal işlem başlatıldı.

        Yıl genelinde hijyen yetersizliğinden 610 bin 737 lira, tarihi geçmiş ürünlerden ise 544 bin 782 lira idari para cezası uygulandı.

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        Toplam 314 işlemde kesilen cezaların yanı sıra aykırı durumlar encümene sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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