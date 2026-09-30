GÜNCELLEME - Muğla'da av tüfeğiyle 1 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaraladığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan kavgada av tüfeğiyle 1 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan kavgada av tüfeğiyle 1 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Akyer Mahallesi'nde Günay K. (38) ile Tayfun Ç. ve Suat Ç. arasında alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Günay K, yanında bulunan av tüfeğiyle ateş açtı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Tayfun Ç, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Suat Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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