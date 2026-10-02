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        Bodrum'a "Astoria Grande" kruvaziyeriyle 365 turist geldi

        Muğla'nın Bodrum ilçesine "Astoria Grande" isimli kruvaziyerle 365 yolcu geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 13:59 Güncelleme:
        Bodrum'a "Astoria Grande" kruvaziyeriyle 365 turist geldi

        Muğla'nın Bodrum ilçesine "Astoria Grande" isimli kruvaziyerle 365 yolcu geldi.

        Bahama bayraklı, 193 metre uzunluğundaki Astoria Grande, Kuşadası Limanı'ndan Bodrum'a ulaştı.

        Gemide, çoğunluğu Ruslardan oluşan 365 yolcu ile 350 mürettebat bulunuyor​​​​​​​. Gemi, akşam Antalya Limanı'na hareket edecek.

        Gemiden inen yolcuların gün boyunca Bodrum'un tarihi ve turistik noktalarını ziyaret etmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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