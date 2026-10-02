Bodrum'a "Astoria Grande" kruvaziyeriyle 365 turist geldi

Gemiden inen yolcuların gün boyunca Bodrum'un tarihi ve turistik noktalarını ziyaret etmesi bekleniyor.

Gemide, çoğunluğu Ruslardan oluşan 365 yolcu ile 350 mürettebat bulunuyor​​​​​​​. Gemi, akşam Antalya Limanı'na hareket edecek.

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