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        Bodrum'da öğrenciler Pedasa Antik Kenti'ni ziyaret etti

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kültürel mirasın tanıtılması ve öğrencilere tarih bilincinin kazandırılması amacıyla Pedasa Antik Kenti'ne inceleme gezisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2026 - 19:10 Güncelleme:
        Bodrum'da öğrenciler Pedasa Antik Kenti'ni ziyaret etti

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kültürel mirasın tanıtılması ve öğrencilere tarih bilincinin kazandırılması amacıyla Pedasa Antik Kenti'ne inceleme gezisi düzenlendi.

        Bodrum Belediyesi ile Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Bodrum Fen Bilimleri Ortaokulu öğrencileri ile Erasmus+ Akreditasyon Projesi kardeş okul çalışması çerçevesinde Almanya'dan gelen öğrenci ve öğretmen grubu antik kenti gezdi.

        Belediye personeli arkeolog Serap Topaloğlu eşliğinde gerçekleştirilen programda öğrencilere, Pedasa Antik Kenti'nin tarihi, Leleg Uygarlığı ve bölgenin arkeolojik önemi hakkında bilgi verildi.

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        Doğa yürüyüşü eşliğinde süren gezide Pedasa Athena Kutsal Alanı ile Akropolis ziyaret edilerek antik kentin tarihi ve arkeolojik özellikleri yerinde anlatıldı.

        Etkinlik, öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirmelerini sağlayan oryantiring çalışmasıyla sona erdi.

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