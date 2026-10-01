Bodrum'da öğrenciler Pedasa Antik Kenti'ni ziyaret etti

Doğa yürüyüşü eşliğinde süren gezide Pedasa Athena Kutsal Alanı ile Akropolis ziyaret edilerek antik kentin tarihi ve arkeolojik özellikleri yerinde anlatıldı.

Bodrum Belediyesi ile Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Bodrum Fen Bilimleri Ortaokulu öğrencileri ile Erasmus+ Akreditasyon Projesi kardeş okul çalışması çerçevesinde Almanya'dan gelen öğrenci ve öğretmen grubu antik kenti gezdi.

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