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        9. Uluslararası Bodrum Yarı Maratonu'nun basın toplantısı yapıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 2-4 Ekim'de düzenlenecek "9. Uluslararası Bodrum Yarı Maratonu"nun tanıtım toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 18:33 Güncelleme:
        9. Uluslararası Bodrum Yarı Maratonu'nun basın toplantısı yapıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 2-4 Ekim'de düzenlenecek "9. Uluslararası Bodrum Yarı Maratonu"nun tanıtım toplantısı yapıldı.

        Organizasyonun basın toplantısında konuşan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, yarışın bölge turizmi ve ekonomisine büyük katkı sağladığını belirtti.

        Her yıl artan ilgiyle devam eden maratonda bu yıl 23 ülkeden 2 bin 500 sporcu ağırladıklarını ifade eden Mandalinci, "Gelecek yıl 10'uncu yılında hedefimiz 3 bin sporcuya ulaşmak. Bodrum'da koşmak iyi hissettiriyor." dedi.

        Yarış Direktörü Engin Çetinay da Bodrum'un sporun her dalıyla anılan bir kent haline geldiğini vurguladı.

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        Mint Organizasyon tarafından düzenlenen maratonda sporcular, Bodrum Belediye Meydanı'ndan start alarak Myndos Kapısı, Antik Tiyatro ve Bodrum Kalesi gibi kentin simge noktalarından geçip 21K, 10K ve 5K parkurlarında ter dökecek.

        Yarışlar, 4 Ekim Pazar günü saat 07.00'de başlayacak. Etkinlikler kapsamında yarın Çocuk Koşusu da düzenlenecek.

        Tanıtım toplantısına, Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Hasan Özsert, Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Dumruk, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Turizmi Dairesi Başkanlığı Organizasyon Gözlemcisi Nilüfer Bircan ile Yarış Direktörü Engin Çetinay da katıldı.

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