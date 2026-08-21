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        Bodrum'a 2 kruvaziyerle 1144 turist geldi

        Muğla'nın Bodrum ilçesine 2 kruvaziyer, 1144 turist getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2026 - 14:06 Güncelleme:
        Bodrum'a 2 kruvaziyerle 1144 turist geldi

        Muğla'nın Bodrum ilçesine 2 kruvaziyer, 1144 turist getirdi.

        Bahama bayraklı 233 metre uzunluğundaki "Silver Nova" ve Palau bayraklı 193 metrelik "Astoria Grande" isimli gemiler, Bodrum Limanı'na yanaştırıldı.

        Souda Bay Limanı'ndan gelen "Silver Nova"da 733 yolcu ile 535 personel bulunduğu belirtildi. Geminin akşam saatlerinde Patmos Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

        Bozcaada Limanı'ndan gelen "Astoria Grande"de ise 411 yolcu ile 405 personel bulunuyor. Geminin bir sonraki durağının Antalya Limanı olacağı belirtildi.

        Gemilerden inen yolcular, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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