Bodrum'a 2 kruvaziyerle 1144 turist geldi

Gemilerden inen yolcular, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.

Bozcaada Limanı'ndan gelen "Astoria Grande"de ise 411 yolcu ile 405 personel bulunuyor. Geminin bir sonraki durağının Antalya Limanı olacağı belirtildi.

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