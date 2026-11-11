Bodrum'da 250 fidan toprakla buluştu

Etkinliğe Milas Kaymakamı Dr. Vural Karagül, Bodrum Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Sağkal, İlçe Emniyet Müdürü Mahir Gökmen, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Kamil İncebacak, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Binbaşı Ali Murat Mahmat, MHP Bodrum İlçe Başkanı Engin Galipoğlu, Bodrum ve Mumcular Orman İşletme Şefliği yetkilileri ve çalışanları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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