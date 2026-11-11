Fethiye'de toprak kayması nedeniyle istinat duvarı yıkıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde toprak kayması nedeniyle Babadağ Teleferik Tesisi'nin otoparkındaki istinat duvarı yıkıldı.
Giriş: 11.11.2026 - 16:40 Güncelleme:
Muğla'nın Fethiye ilçesinde toprak kayması nedeniyle Babadağ Teleferik Tesisi'nin otoparkındaki istinat duvarı yıkıldı.
Ölüdeniz Mahallesi'ndeki tesisin otoparkının üst kısmında yer alan ormanlık alanda meydana gelen toprak kayması sonucu istinat duvarında göçük oluştu.
Güvenlik önlemi kapsamında bölge, yaya ve araç geçişine kapatıldı.
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