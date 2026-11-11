Muğla'da atıkların ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan projeye uluslararası destek

Muğla Büyükşehir Belediyesinin turizm sektöründen kaynaklanan atıkların yeniden ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan "EMEK - Genç Kadınlar için Döngüsel Ürün ve Onarım Akademisi" projesi, Akdeniz Kentleri Birliği (MedCities) tarafından yürütülen LASERMed programı kapsamında hibe desteği almaya hak kazandı.

Belediyenin Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca hazırlanan proje, Ürdün, Lübnan, Fas ve Türkiye'den başvuran MedCities üyesi belediyeler arasından seçildi.

Proje kapsamında turizm sektöründe kullanılan ve yeniden değerlendirilebilecek durumdaki tekstil ürünleri, küçük ahşap eşyalar ve ev gereçlerinin atığa dönüşmeden ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

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Döngüsel ekonomi ilkeleri doğrultusunda yeniden kullanıma sunulacak ürünler, QR kodlu "ürün hikayesi" sistemiyle takip edilebilecek. Böylece atık miktarının azaltılması ve malzemelerin kullanım ömrünün uzatılması amaçlanıyor.

- Genç kadınlara döngüsel üretim eğitimi verilecek

Menteşe ilçesindeki Kadın Yaşam Merkezlerinde uygulanacak projeyle eğitim ve istihdam dışında kalan genç kadınların döngüsel üretim süreçlerine katılması sağlanacak. Merkezlerin eğitim ve üretim alanı olarak kullanılacağı proje, mevcut altyapıdan yararlanılarak yürütülecek.

Barselona İl Meclisi himayesinde MedCities tarafından yürütülen LASERMed programı, Akdeniz kentlerinde döngüsel ekonomi, yerel becerilerin geliştirilmesi ve sosyal içerme alanlarında işbirliğini destekliyor.

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Program kapsamında seçilen pilot projelere 20 bin avro mali desteğin yanı sıra proje geliştirme, eğitim, kapasite artırımı ve teknik destek sağlanacak.

Projenin geliştirilmesine yönelik çalışmalar 2027'den itibaren desteklenecek. Programın ilk faaliyeti kapsamında 1-3 Aralık'ta Barselona ve çevresinde düzenlenecek çalışma ziyaretinde, Akdeniz kentlerinin döngüsel ekonomi alanındaki uygulamaları incelenecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesinin döngüsel ekonomi alanındaki çalışmaları daha önce de uluslararası düzeyde başarı elde etmişti. Belediyenin inşaat ve yıkıntı atıklarının yönetimine yönelik modeli, 2026 ICLEI Yerel Sürdürülebilirlik Ödülleri'nde finale kalarak Avrupa ikincisi olmuştu.