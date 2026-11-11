Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Muğla'da 4 ülkeden gençler sanatla buluştu

        Muğla'da 4 ülkeden gençler sanatla buluştu

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde faaliyet gösteren Uluslararası Gençlik Merkezi, Erasmus+ Programı kapsamında Polonya, İspanya, Litvanya ve Hollanda'dan gelen gençleri sanat ve kültür etkinliklerinde bir araya getirdi. Farklı ülkelerden gelen gençler, çömlek ve seramik vazo boyama atölyelerinde hem geleneksel el sanatlarını tanıdı hem de kendi eserlerini oluşturdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 14:51 Güncelleme:
        Muğla'da 4 ülkeden gençler sanatla buluştu

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde faaliyet gösteren Uluslararası Gençlik Merkezi, Erasmus+ Programı kapsamında Polonya, İspanya, Litvanya ve Hollanda'dan gelen gençleri sanat ve kültür etkinliklerinde bir araya getirdi. Farklı ülkelerden gelen gençler, çömlek ve seramik vazo boyama atölyelerinde hem geleneksel el sanatlarını tanıdı hem de kendi eserlerini oluşturdu.

        Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Uluslararası Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte, uluslararası gençlik hareketliliği kapsamında Muğla'ya gelen gençler için çömlek atölyesi ve seramik vazo boyama atölyesi gerçekleştirildi.

        REKLAM

        Geleneksel çömlekçiliği deneyimlediler

        Etkinliğin çömlek atölyesinde gençler, Anadolu'nun köklü el sanatlarından biri olan geleneksel çömlekçilik hakkında bilgi aldı. Çamura şekil vererek kendi özgün tasarımlarını oluşturan katılımcılar, çömlek yapımının aşamalarını uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldu.

        Seramik vazo boyama atölyesinde ise gençler, farklı renk ve desenleri kullanarak hayal güçlerini eserlerine yansıttı. Her katılımcının kendi sanatsal yorumuyla hazırladığı vazolar, farklı kültürlerin sanat çatısı altında buluşmasına örnek oldu.

        Farklı ülkelerden gençler ortak üretimde buluştu

        REKLAM

        Polonya, İspanya, Litvanya ve Hollanda'dan gelen gençlerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte kültürlerarası etkileşim, karşılıklı öğrenme, paylaşma ve dayanışma ön plana çıktı. Gençler, atölye çalışmaları sayesinde Türk kültürünü ve geleneksel el sanatlarını yakından tanırken birbirlerinin kültürel değerlerini keşfetme imkanı da buldu.

        Uluslararası Gençlik Merkezi tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerle gençlerin kişisel gelişimlerinin, sanatsal becerilerinin ve kültürlerarası iletişimlerinin desteklenmesinin hedeflendiği belirtildi. Erasmus Programı kapsamında düzenlenen etkinliklerin, farklı ülkelerden gençler arasında uluslararası dostlukların güçlendirilmesine ve kültürel değerlerin paylaşılmasına katkı sunduğu ifade edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        Arabesk müziğin usta ismi hayatını kaybetti
        Arabesk müziğin usta ismi hayatını kaybetti
        Akılalmaz görüntü! Çekici ile kamyonu çaldı!
        Akılalmaz görüntü! Çekici ile kamyonu çaldı!
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        İtalya'da 100'den fazla okulda bomba alarmı
        İtalya'da 100'den fazla okulda bomba alarmı
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        7 yıllık esrarengiz kayıpta flaş gelişme! 6 kişi gözaltına alındı!
        7 yıllık esrarengiz kayıpta flaş gelişme! 6 kişi gözaltına alındı!
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        Plajda kas şov!
        Plajda kas şov!
        4 ilde 61 şüpheli gözaltında! 'Şirinler'e operasyon
        4 ilde 61 şüpheli gözaltında! 'Şirinler'e operasyon
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı

        Benzer Haberler

        Muğla'da organ bağışçısı ailelere anlamlı ziyaret
        Muğla'da organ bağışçısı ailelere anlamlı ziyaret
        Marmaris'e 772 yolcu ve bin 4 mürettebat ile geldi
        Marmaris'e 772 yolcu ve bin 4 mürettebat ile geldi
        Eğitim-Bir-Sen Muğla teşkilatı yeni dönem için bir araya geldi
        Eğitim-Bir-Sen Muğla teşkilatı yeni dönem için bir araya geldi
        Fethiye'de yangından etkilenen alanlarda fidanlar toprakla buluştu
        Fethiye'de yangından etkilenen alanlarda fidanlar toprakla buluştu
        Marmaris'te "Geleceğe nefes, dünyaya barış" mesajıyla 5 bin fidan dikildi
        Marmaris'te "Geleceğe nefes, dünyaya barış" mesajıyla 5 bin fidan dikildi
        Muğla'da kilometresi düşürülmüş araç operasyonu: 4 gözaltı
        Muğla'da kilometresi düşürülmüş araç operasyonu: 4 gözaltı