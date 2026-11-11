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        Muğla'da kilometresi düşürülmüş araç operasyonu: 4 gözaltı

        MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, kamu kurumlarından ihale yoluyla satın alınan araçların kilometrelerini düşürerek sattığı iddia edilen oto galerisine yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde 5 aracın kilometresinin 100 bin ila 200 bin kilometre arasında düşürüldüğü tespit edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 13:26 Güncelleme:
        Muğla'da kilometresi düşürülmüş araç operasyonu: 4 gözaltı

        MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, kamu kurumlarından ihale yoluyla satın alınan araçların kilometrelerini düşürerek sattığı iddia edilen oto galerisine yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde 5 aracın kilometresinin 100 bin ila 200 bin kilometre arasında düşürüldüğü tespit edildi.

        Menteşe Galericiler Sitesi'nde faaliyet gösteren bir oto galerinin, emniyet hizmetlerinde kullanıldıktan sonra 2025 yılında ihale yoluyla satışa çıkarılan kamu araçlarını satın aldığı belirlendi. Yapılan araştırmalarda 52 aracın satın alındığı, bunlardan 28'inin satışının gerçekleştirildiği tespit edildi. Satışı yapılan araçlardan 5'inin, üçüncü şahısların kullanımındayken gerçekleştirilen kontrollerinde kilometrelerinin 100 bin ila 200 bin arasında düşürüldüğü ortaya çıktı. Diğer araçların ise farklı illere satıldığı, bir kısmının da satış için bekletildiği belirlendi.

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        Soruşturma kapsamında Menteşe ilçesinde polis tarafından bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

        Olayla ilgili nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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