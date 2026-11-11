Datça'da 500 kızılçam fidanı toprakla buluştu

Muğla’nın Datça ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, 1 hektarlık alana 500 kızılçam fidanı dikildi. Minik öğrencilerin de katıldığı etkinlikte, çocuklar elleriyle diktikleri fidanlara can suyu verdi.

Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri çerçevesinde Datça’da da ağaçlandırma çalışması yapıldı. Kızlan Mahallesi Gebekum mevkisinde düzenlenen programda, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" temasıyla 500 kızılçam fidanı toprakla buluşturuldu.

Datça Kaymakamı Murat Atıcı’nın da katıldığı etkinlikte kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, orman teşkilatı çalışanları, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar yer aldı. Programın en renkli görüntülerini ise 26 yaş grubundaki minik öğrenciler oluşturdu. Protokol üyeleriyle birlikte fidan diken çocuklar, diktikleri ağaçlara can suyu vererek etkinliğe katıldı.

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Etkinlikte konuşan Datça Kaymakamı Murat Atıcı, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında her yıl düzenlenen etkinliklerde bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu söyledi. Yaklaşık dört yıldır Datça’daki programlara katıldığını belirten Atıcı, orman teşkilatının öncülüğünde kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin ağaçlandırma çalışmalarına katkı sunduğunu ifade etti.

Datça’da geçmiş yıllarda yaşanan büyük orman yangınlarının ardından ağaçlandırma çalışmalarının önem kazandığını kaydeden Atıcı, bu süreçte özveriyle çalışan orman teşkilatına teşekkür etti. Bu yılki etkinliğin "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" temasıyla gerçekleştirilmesinin de ayrı bir anlam taşıdığını dile getiren Atıcı, ağaçlandırma faaliyetlerinin devam etmesini temenni etti.

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Toplam 1 hektarlık alanda gerçekleştirilen dikim çalışması, katılımcıların fidanlara can suyu vermesinin ardından sona erdi.