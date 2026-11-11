Eğitim-Bir-Sen Muğla teşkilatı yeni dönem için bir araya geldi

EğitimBirSen Muğla Şubesi tarafından yeni dönemin yol haritasını belirlemek ve teşkilat çalışmalarını değerlendirmek amacıyla geniş katılımlı toplantı düzenlendi. Şube Başkanı Önder Uçak başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, şube yönetimi, 13 ilçe temsilciliği, İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Üniversite Temsilciliği ile Kadın Komisyonu katıldı.

Toplantıda, genel kurul sürecinin ardından yeni dönemde yürütülecek çalışmalar, teşkilatın hedefleri ve eğitim çalışanlarının hak mücadelesi ele alındı. Şube Başkanı Önder Uçak, seçim sürecinde emek veren teşkilat üyelerine teşekkür ederek, yeni dönemde birlik ve dayanışma içerisinde çalışmaları sürdüreceklerini belirtti. İstişare kültürünü esas alarak 13 ilçedeki teşkilatlarla, Kadın Komisyonu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve üniversite teşkilatlarıyla birlikte hareket edeceklerini ifade eden Uçak, eğitim çalışanlarının hak, emek ve özgürlük mücadelesini kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti. Ayrıca, geride kalan dört yıllık dönemde şube yönetiminde, ilçe başkanlığında ve Kadın Komisyonu Başkanlığında görev alarak sendikaya emek verenlere plaket verildi.

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EğitimBirSen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, "Emekleri, gayretleri ve teşkilatımıza kattıkları değer için her bir arkadaşıma ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Dün olduğu gibi, bugün de aynı gönül bağı ve kardeşlik hukuku içerisinde birlikte yürümeye devam edeceğiz" dedi.