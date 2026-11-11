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        Marmaris'e 772 yolcu ve bin 4 mürettebat ile geldi

        Mısır'ın İskenderiye Limanı'ndan Marmaris'e gelen Malta bayraklı Aroya, 762 yolcu ve 1004 mürettebat taşıyor. Geminin bir sonraki durağı Bodrum olacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 14:34 Güncelleme:
        Marmaris'e 772 yolcu ve bin 4 mürettebat ile geldi

        Mısır’ın İskenderiye Limanı’ndan Marmaris’e gelen Malta bayraklı Aroya, 762 yolcu ve 1004 mürettebat taşıyor. Geminin bir sonraki durağı Bodrum olacak.

        Muğla’nın Marmaris ilçesi, 335,2 metre uzunluğundaki Aroya yolcu gemisini ağırlıyor. 150 bin 695 grostonluk gemide, 26’sı Türk olmak üzere 762 transit yolcu bulunuyor. 1004 mürettebatın görev yaptığı Aroya’da yolcu ve personelle birlikte toplam 1766 kişi seyahat ediyor.

        Yolcuların İstanbul’daki Galataport Limanı’ndan katıldığı sefer kapsamında Marmaris’e uğrayan geminin son durağı Bodrum olacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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