Marmaris'e 772 yolcu ve bin 4 mürettebat ile geldi
Mısır'ın İskenderiye Limanı'ndan Marmaris'e gelen Malta bayraklı Aroya, 762 yolcu ve 1004 mürettebat taşıyor. Geminin bir sonraki durağı Bodrum olacak.
Mısır’ın İskenderiye Limanı’ndan Marmaris’e gelen Malta bayraklı Aroya, 762 yolcu ve 1004 mürettebat taşıyor. Geminin bir sonraki durağı Bodrum olacak.
Muğla’nın Marmaris ilçesi, 335,2 metre uzunluğundaki Aroya yolcu gemisini ağırlıyor. 150 bin 695 grostonluk gemide, 26’sı Türk olmak üzere 762 transit yolcu bulunuyor. 1004 mürettebatın görev yaptığı Aroya’da yolcu ve personelle birlikte toplam 1766 kişi seyahat ediyor.
Yolcuların İstanbul’daki Galataport Limanı’ndan katıldığı sefer kapsamında Marmaris’e uğrayan geminin son durağı Bodrum olacak.
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