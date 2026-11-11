MSKÜ'nün GREENLIGHT Projesi, Verimlilik Proje Ödülleri'nde son aşamaya yaklaştı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin (MSKÜ) koordinatörlüğünde yürütülen Avrupa Birliği Erasmus+ GREENLIGHT Projesi, 2026 Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında ilk iki değerlendirme aşamasını geçerek yerinde incelemeye alındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen ödül programı kapsamında, 9 Kasım'da MSKÜ'de değerlendirme ekibinin katılımıyla yerinde inceleme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Tonguç, proje yürütücüleri Prof. Dr. Hülya Kara Subaşat ve Doç. Dr. Gürcan Çetin ile proje ekibinden öğrenciler katıldı.

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Proje ortağı Menteşe Şehit Mehmet Çetin Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Semra Ayata ve rehber öğretmen Onur Gedizli'nin de yer aldığı toplantıda, proje kapsamında yürütülen çalışmalar, geliştirilen eğitim materyalleri ve elde edilen çıktılar değerlendirildi.

Bakanlık tarafından görevlendirilen değerlendirme ekibinde Devlet Malzeme Ofisi Strateji Geliştirme Daire Başkanı Yücel Efe ile İzmir Kalkınma Ajansı Mavi Büyüme Politikaları Birimi Uzmanı Korhan Mangır yer aldı.

Muğla Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Munise İlkay Saraç'ın da takip ettiği programda, proje ekibiyle görüşmeler yapılarak faaliyetler ve uygulama alanları yerinde incelendi.

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Uluslararası işbirliğiyle yürütülen GREENLIGHT Projesi'nin değerlendirmede bu aşamaya ulaşmasının, üniversitenin sürdürülebilirlik, enerji eğitimi ve toplumsal katkı alanlarındaki çalışmalarına katkı sağlaması bekleniyor.