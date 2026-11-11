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        Marmaris Kaymakamı Kaya, 2. Lojistik Destek Gemileri Komodoru Savaş'ı ağırladı

        2. Lojistik Destek Gemileri Komodoru Kıdemli Deniz Albay Onur Savaş, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'ya iadei ziyarette bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 15:16 Güncelleme:
        Marmaris Kaymakamı Kaya, 2. Lojistik Destek Gemileri Komodoru Savaş'ı ağırladı

        2. Lojistik Destek Gemileri Komodoru Kıdemli Deniz Albay Onur Savaş, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya’ya iadei ziyarette bulundu.

        Muğla’nın Marmaris ilçesinde, 2. Lojistik Destek Gemileri Komodoru Kıdemli Deniz Albay Onur Savaş, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya’yı makamında ziyaret etti. İadei ziyaret kapsamında Kaymakamlık makamında bir araya gelen Savaş ve Kaya, bir süre görüştü.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Komodor Kıdemli Deniz Albay Onur Savaş’a nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

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