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        Ölüdeniz'de teleferik otoparkında toprak kayması

        Fethiye'nin dünyaca ünlü Ölüdeniz Mahallesi'nde, Babadağ Teleferik işletmesine ait otoparkta toprak kayması meydana geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 17:16 Güncelleme:
        Ölüdeniz'de teleferik otoparkında toprak kayması

        Fethiye’nin dünyaca ünlü Ölüdeniz Mahallesi’nde, Babadağ Teleferik işletmesine ait otoparkta toprak kayması meydana geldi.

        Toprak kayması nedeniyle istinat duvarı çökerken, reklam tabelaları da yıkıldı. Olayın ardından güvenlik önlemi amacıyla otoparka ulaşımı sağlayan yol kapatıldı. Teleferiğe ulaşmak isteyen vatandaşlar ise araç yolunun kapatılması nedeniyle kaldırım üzerinden yürüyerek ulaşım sağladı. Olayda herhangi bir yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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