Marmaris Kaymakamı Kaya, 2. Lojistik Destek Gemileri Komodoru Savaşhan'ı ağırladı

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Komodor Kıdemli Deniz Albay Onur Savaşhan’a nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, 2. Lojistik Destek Gemileri Komodoru Kıdemli Deniz Albay Onur Savaşhan, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya’yı makamında ziyaret etti. İadei ziyaret kapsamında Kaymakamlık makamında bir araya gelen Savaşhan ve Kaya, bir süre görüştü.

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