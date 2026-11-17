Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Şehit Polis Ercan Yangöz, Müskebi, Kabakum ve Özer Türk caddelerinde gerçekleştirilmesi planlanan bütüncül sıcak asfalt çalışması öncesinde, altyapı imalatlarının tamamlanması için ilgili kurumlarla koordineli çalışmalar yürütüyor.

Müskebi, Yahşi ve Bitez mahalleleri sınırları içerisinde yer alan caddelerde devam eden çalışmaları Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürü Okan Koban ile birlikte yerinde inceleyen Fen İşleri Müdürlüğünden sorumlu Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yıldızhan, yolların yeniden kazılmasını önlemek ve bölgenin altyapı ihtiyaçlarını asfaltlama öncesinde gidermek amacıyla çalışmaların eş zamanlı ve planlı şekilde sürdürüldüğünü belirtti.

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Çalışmalar kapsamında Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ekipleri, üç caddede toplam 1.735 metrelik içme suyu şebeke hattı imalatını tamamladı. ADM Elektrik Dağıtım AŞ tarafından dört caddede yürütülen toplam 3.400 metrelik yer altı elektrik hattı çalışmasının ise yüzde 90'ı tamamlandı. Elektrik altyapısının tamamlanmasının ardından MUSKİ bünyesindeki yüklenici firma tarafından üç caddede toplam 2.010 metrelik gri su şebeke hattı çalışmasına başlanacak.

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, dört caddede bütünsel BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) asfalt kaplama çalışması gerçekleştirecek.

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Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yıldızhan, çalışmaların tamamlanmasıyla bölgedeki ulaşım konforunun artırılacağını belirterek şunları söyledi:

"Şehit Polis Ercan Yangöz, Müskebi, Kabakum ve Özer Türk caddelerinde AYDEM ve MUSKİ ekipleri altyapı çalışmalarını sürdürüyor. İlk etapta MUSKİ ekipleri tarafından içme suyu isale hattı yenilendi. Ardından AYDEM ekipleri elektrik şebekelerini yer altına alma çalışmalarına başladı. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte MUSKİ ekipleri tarafından kanalizasyon ve gri su hattı imalatları gerçekleştirilecek. Şu ana kadar yaklaşık 1.735 metre içme suyu hattı tamamlandı. Yaklaşık 3.400 metrelik elektrik altyapısı çalışmasının yüzde 90'ı da tamamlanmış durumda. Son aşamada ise yaklaşık 2 kilometrelik kanalizasyon ve gri su hattı çalışması yapılacak. Tüm altyapı imalatlarının tamamlanmasının ardından Bodrum Belediye Başkanımız Sayın Mimar Tamer Mandalinci'nin talimatıyla dört caddede sıcak asfalt kaplama çalışmalarına başlayacağız. Yaklaşık iki ay sürmesini öngördüğümüz çalışmaların yılbaşının hemen ardından tamamlanmasını hedefliyoruz. Böylece altyapısıyla ve üstyapısıyla Bodrum'a yakışır, modern ve konforlu caddeleri vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız."

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Yıldızhan, altyapı çalışmaları sırasında yaşanabilecek geçici aksaklıklar nedeniyle vatandaşlardan anlayış beklediklerini belirterek, "Çalışmalar süresince çevrede oluşabilecek rahatsızlıklar nedeniyle tüm vatandaşlarımızdan özür diliyoruz. Çalışmaları mümkün olan en kısa sürede tamamlayarak caddelerimizi yeniden konforlu bir şekilde kullanıma sunacağız." dedi.