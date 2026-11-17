Muğla'da yaklaşık 1 milyon dekar alanda yetiştirilen zeytinde hasat sezonu başladı. Kent genelinde zeytin ağaçlarının olgunlaşmasıyla birlikte üreticiler bahçelere inerken, Menteşe ilçesine bağlı Göktepe Mahallesi'nde de hasat mesaisi hız kazandı. Yıl boyunca ağaçlarının bakımını yapan üreticiler, emeklerinin karşılığını almak için sabahın erken saatlerinden itibaren zeytin topluyor.

Muğla'nın önemli tarımsal ürünleri arasında yer alan zeytinde hasat heyecanı yaşanıyor. Kent genelinde yaklaşık 1 milyon dekar alanda yetiştirilen zeytinlerde hasat döneminin başlamasıyla birlikte üreticiler, sezonun ürünlerini toplamak için çalışmalarına başladı. Özellikle kırsal mahallelerde zeytin bahçelerinde hareketlilik artarken, üreticiler günün büyük bölümünü ağaçların arasında geçiriyor. Menteşe ilçesine bağlı Göktepe Mahallesi'nde de zeytin üreticileri yeni hasat sezonu için bahçelere girdi. Sabahın erken saatlerinde zeytinliklerin yolunu tutan vatandaşlar, ağaçların dallarındaki zeytinleri tek tek toplayarak kasalara dolduruyor. Hasat sırasında üreticiler, dallardaki ürünleri dikkatli şekilde toplarken bahçelerde yoğun mesai yaşanıyor.

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Toplanan zeytinler yağ üretiminde değerlendiriliyor

Zeytin üretiminin önemli geçim kaynakları arasında yer aldığı Muğla'da, hasat dönemi kırsal mahallelerde de ekonomik ve sosyal hareketlilik oluşturuyor. Yıl boyunca ağaçların bakımından budamasına kadar farklı çalışmalar yürüten üreticiler, hasat döneminde yoğun bir çalışma temposuna giriyor. Göktepe Mahallesi'ndeki üreticiler de topladıkları zeytinleri yağ üretiminde değerlendirmek üzere hazırlıyor. Bahçelerden toplanan ürünler, yağ elde edilmesi için işlenmeye gönderiliyor.

Muğla'nın geniş zeytinliklerinde devam eden hasat çalışmalarının, sezon boyunca üreticilerin yoğun mesaisiyle sürmesi bekleniyor.