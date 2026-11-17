Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 20 Kasım 202614 Ocak 2027 tarihleri arasında düzenlenecek Tiyatro Günleri kapsamında Milas, Fethiye, Bodrum, Menteşe, Datça ve Marmaris’te tiyatroseverler birbirinden farklı oyunlarla buluşacak.

Tiyatro sahnesi 6 ilçeye taşınıyor

Tiyatro Günleri, 20 Kasım Cuma günü Milas Çok Amaçlı Salon’da Yankı Kumpanya’nın sahneleyeceği "Aşkın Anatomisi" oyunuyla başlayacak. Program kapsamında farklı türlerdeki tiyatro eserleri izleyiciyle buluşurken, vatandaşların kültür ve sanat etkinliklerine erişiminin artırılması hedefleniyor.

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Tiyatro Günleri’nin etkinlik takvimi

21 Kasım Cumartesi günü Fethiye Özer Olgun Sahnesi’nde Hayalhane Tiyatrosu’nun sahneleyeceği "Dört Duvar", aynı gün saat 14.00’te Bodrum Nurol Kültür Merkezi’nde Tiyatro Yarın’ın sahneleyeceği "Arkadaşım Ben Geldim Karagözün Cehaleti" izleyiciyle buluşacak. Program, 4 Aralık Cuma günü Menteşe Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde Altın Kesit Tiyatrosu’nun sahneleyeceği "Aldatma Karması", 19 Aralık Cumartesi günü Datça Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde Aykırı Tiyatro’nun sahneleyeceği "Konak" oyunuyla devam edecek. Tiyatro Günleri, 14 Ocak 2027 Perşembe günü Marmaris Armutalan Kültür Merkezi’nde Karya Tiyatro Atölyesi’nin sahneleyeceği "Yükleniyor" oyunuyla sona erecek.