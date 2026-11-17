MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 6 şüpheli tutuklandı.

Bodrum Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları (GİM) Grup Amirliği ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 11 Kasım'da İçmeler mevkisinden deniz yoluyla göçmen geçişi yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler tarafından bölgede yapılan kontrollerde, bir grup kaçak göçmenin ormanda beklediği belirlendi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bölgeyi takibe alan ekipler, 12 Kasım’da denizden gelen lastik botun kıyıya yanaşarak ormanda bekleyen göçmenleri aldığını tespit etti. Bunun üzerine açıkta bekleyen Sahil Güvenlik botuna bilgi verildi. Ekiplerin düzenlediği operasyonla durdurulan lastik botta; 32 kaçak göçmen ile Mısır uyruklu tekne kaptanı yakalandı. Olayın organizatörlerinin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin göçmenlerden bir kısmını kara yoluyla Denizli'den Bodrum'a getirdikleri belirlendi. Ayrıca olayda kullanılan lastik botun Türkbükü'ndeki bir tamir işletmesinden vinçle alınarak İçmeler çekek alanından denize indirildiği ve bu işlem için organizatörlerin vinç operatörüne 13 bin TL ödeme yaptığı tespit edildi.

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6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında göçmenlerin sevkiyatını sağladığı, botun denize indirilmesine aracılık ettiği ve organizasyonda yer aldığı belirlenen toplam 10 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheliden K.D., Ö.S., C.G., K.Ö., İ.F. ve M.G. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken F.P., B.K., S.K. ve C.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.