Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Antalya’da düzenlenen COP31 programı kapsamında iklim değişikliği, kıyı kentlerinin dayanıklılığı ve Akdeniz’in korunmasına yönelik toplantılara katıldı.

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen ‘Dirençli Bir Akdeniz için Kıyı Kentleri’ oturumunda konuşan Başkan Aras, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından iklim değişikliğiyle mücadele ve kıyı ekosistemlerinin korunması amacıyla yürütülen çalışmaları uluslararası katılımcılarla paylaştı.

Akdeniz havzasında yaşanan çevresel sorunların yalnızca tek bir ülkenin ya da kentin çabalarıyla çözülemeyeceğine dikkat çeken Aras, yerel yönetimler arasında güçlü ve sürdürülebilir iş birlikleri kurulmasının önemini vurguladı.

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Başkan Aras "Akdeniz’i korumak hepimizin ortak sorumluluğu"

Akdeniz’in doğal zenginliklerinin korunması ve iklim krizinin etkilerine karşı kıyı kentlerinin daha dirençli hale getirilmesi gerektiğini belirten Başkan Aras, Akdeniz’in geleceğinin ortak politikalarla şekillendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Başkan Aras, "Akdeniz’i korumak, kıyılarını paylaşan bütün kentlerin ortak sorumluluğu. Denizlerimizin ve kıyılarımızın doğal yapısını korumak için Muğla’da yürüttüğümüz çalışmaları ve geleceğe yönelik hedeflerimizi uluslararası paydaşlarımızla paylaştık. Akdeniz’in sorunları ortak, çözümü de ortak mücadelede" dedi.

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Muğla deklarasyonu uluslararası iş birliğine dönüşecek

Başkan Aras, Muğla’da düzenlenen Akdeniz İklim Zirvesi’nde 50 tarafın imzasıyla kabul edilen Muğla Deklarasyonu’nun, Akdeniz kentleri arasında ortak hareket edilmesi açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

Deklarasyonla ortaya konulan ortak iradenin yalnızca iyi niyet açıklamalarıyla sınırlı kalmaması gerektiğine dikkat çeken Aras, iklim değişikliğine uyum, kıyıların korunması ve sürdürülebilir kent politikaları alanında uygulanabilir projelerin geliştirilmesini hedeflediklerini söyledi.

Akdeniz İklim Evi Vakfı toplantısında kritik başlıklar ele alındı

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Başkan Aras, Antalya’daki programı kapsamında Akdeniz İklim Evi Vakfı Yönlendirme Komitesi Üst Düzey Toplantısı’na da katıldı. Toplantıda, Eylül ayında Muğla’da gerçekleştirilen Akdeniz İklim Zirvesi’nin sonuçları ve Muğla Deklarasyonu doğrultusunda atılabilecek adımlar değerlendirildi.

Aras "Artık hedef belirlemek değil, somut projeler üretmek zorundayız"

Muğla Deklarasyonu’nun Akdeniz kentleri arasında kalıcı bir iş birliği mekanizmasına dönüşmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Aras, iklim krizinin etkilerinin giderek daha fazla hissedildiği bir dönemde yerel yönetimlerin sorumluluğunun arttığını belirtti.

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Aras, "Eylül ayında Muğla’mızda gerçekleştirdiğimiz Akdeniz İklim Zirvesi’nde ortaya çıkan Muğla Deklarasyonu’nun, Akdeniz kentleri arasında kalıcı bir iş birliğine dönüşmesi gerektiğini vurguladık. Su güvenliği, iklim krizine karşı dayanıklılık, yeşil dönüşüm ve iklim finansmanına erişim konularında artık yalnızca hedefler belirlemenin değil, birlikte somut projeler üretmenin önemini konuştuk" dedi.

2027’de Fas’ta düzenlenecek MedCOP4 için iş birliği mesajı

Antalya’daki temaslarında uluslararası iklim diplomasisinin önümüzdeki dönem gündemine de değinen Başkan Aras, Nisan 2027’de Fas’ın Tanca kentinde düzenlenmesi planlanan MedCOP4 toplantısının Akdeniz kentleri açısından önemli bir fırsat olduğunu belirtti.