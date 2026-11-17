Memorial Bodrum Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. İbrahim Şahin, yüksek sesle horlama, göbek çevresinde yağlanma, gün içinde uyku hali ve sürekli yorgunluğun tip 2 diyabet açısından önemli risk işaretleri olabileceğini belirterek, erken tanı ve düzenli sağlık kontrollerinin önemine dikkat çekti.

Yüksek sesle horlama, göbek çevresinde yağlanma, gün içinde uyku hali ve sürekli yorgunluk gibi günlük yaşamda çoğu zaman göz ardı edilen durumlar, tip 2 diyabetin önemli risk işaretleri arasında yer alabiliyor. Uzun yıllar belirti vermeden ilerleyebilen diyabet, kontrol altına alınmadığında kalp, böbrek, göz ve sinir sisteminde ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Erken tanı ve düzenli takibin hastalığın kontrolündeki önemine dikkat çeken Memorial Bodrum Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. İbrahim Şahin, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla hastalığın gözden kaçabilen belirtileri, risk faktörleri ve güncel tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

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Diyabet yıllarca belirti vermeden ilerleyebiliyor

Tip 2 diyabetin uzun yıllar belirgin şikayetlere neden olmadan ilerleyebildiğini belirten Prof. Dr. İbrahim Şahin, hastalığın bazen rutin kan tahlilleri sırasında veya başka sağlık sorunlarının araştırılması esnasında ortaya çıktığını ifade etti. Aşırı susama, sık idrara çıkma, açıklanamayan kilo kaybı, halsizlik ve bulanık görmenin diyabetin önemli belirtileri arasında yer aldığını kaydeden Şahin, özellikle ailesinde diyabet öyküsü bulunan, fazla kilolu, karın çevresinde yağlanması olan ve hareketsiz yaşam süren kişilerin risk altında olduğunu vurguladı. Bu kişilerin herhangi bir şikayet yaşamasa dahi düzenli aralıklarla kan şekeri ölçümü yaptırması ve hekim kontrolünde olması gerektiğini belirtti.

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Horlama ve göbek çevresindeki yağlanma metabolik risklere işaret edebilir

Karın çevresindeki yağlanmanın insülin direnci ve tip 2 diyabet gelişimiyle yakından ilişkili olduğunu belirten Şahin, uyku apnesinin de metabolik sağlık açısından dikkate alınması gereken sorunlardan biri olduğunu söyledi. Yüksek sesle horlama, uykuda solunum durması, sabah yorgun uyanma ve gün içinde uyku hali gibi şikayetlerin göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade eden Şahin, uyku apnesi, obezite ve insülin direncinin birlikte değerlendirilmesinin kişinin metabolik risklerinin belirlenmesi açısından önem taşıdığını kaydetti. Horlama ve karın çevresindeki belirgin yağlanmanın yalnızca yaşam kalitesini etkileyen sorunlar olarak görülmemesi gerektiğini belirten Şahin, bu tür şikayetleri bulunan kişilerin gerektiğinde uzman değerlendirmesine başvurmasını önerdi.

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Diyabet yalnızca kan şekerini değil, tüm vücudu etkiliyor

Kan şekeri yüksekliğinin uzun süre kontrol altında tutulmaması durumunda damar ve sinir sisteminde hasar oluşabileceğini belirten Şahin, diyabetin kalpdamar hastalıkları, böbrek fonksiyonlarında bozulma, göz damarlarında hasar ve sinir sistemi sorunları açısından önemli bir risk faktörü olduğunu dile getirdi. Diyabet takibinin yalnızca kan şekeri ölçümleriyle sınırlı kalmaması gerektiğine dikkat çeken Şahin, böbrek fonksiyonları, göz sağlığı, kan basıncı ve kalpdamar hastalıklarına ilişkin risklerin de düzenli olarak değerlendirilmesinin önemini vurguladı. Hastalığın erken dönemlerinde fark edilen değişikliklerin, organ hasarlarının önlenmesi veya ilerlemesinin yavaşlatılması açısından önemli fırsat sunduğunu ifade etti.

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Diyabet tedavisinde kişiye özel yaklaşımlar öne çıkıyor

Diyabet tedavisinin her hastanın sağlık durumuna göre planlanması gerektiğini belirten Şahin, hastanın yaşı, kilosu, eşlik eden hastalıkları, kan şekeri düzeyi ve metabolik özelliklerinin tedavi sürecinde dikkate alındığını söyledi. İlaç tedavisindeki gelişmelerin yanı sıra insülin pompaları, sürekli glukoz ölçüm sistemleri ve yapay zekâ uygulamalarının da diyabet yönetiminde yeni imkanlar sunduğunu kaydeden Şahin, sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve kilo kontrolünün tedavinin önemli parçaları olduğunu ifade etti. Gerekli durumlarda ilaç tedavisinin de bu süreçle birlikte yürütüldüğünü belirten Şahin, kişiye uygun tedavi planının kan şekeri kontrolünün sağlanmasına ve uzun vadede gelişebilecek komplikasyon risklerinin azaltılmasına katkı sağladığını dile getirdi.

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Diyabette erken tanı için belirtileri beklemeyin

14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla erken tanı ve düzenli sağlık kontrollerinin önemine dikkat çeken Şahin, özellikle ailesinde diyabet öyküsü bulunan, fazla kilolu, karın çevresinde yağlanması olan ve hareketsiz yaşam süren kişilerin herhangi bir belirti ortaya çıkmasını beklemeden hekim kontrolünden geçmesi gerektiğini belirtti. Diyabetin erken dönemde tespit edilmesinin hastalığın kontrol altına alınması ve ilerleyen süreçte ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarının önlenmesi açısından büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.