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        Bodrum'da kaçak olduğu belirlenen 53 yapı yıkıldı

        Bodrum Belediyesince, kaçak yapıyla mücadele kapsamında yıl başından bu yana 53 kaçak yapının yıkıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 12:09 Güncelleme:
        Bodrum'da kaçak olduğu belirlenen 53 yapı yıkıldı

        Bodrum Belediyesince, kaçak yapıyla mücadele kapsamında yıl başından bu yana 53 kaçak yapının yıkıldığı bildirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2026'nın ilk 5 ayında 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında 45 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.

        Haziran ayında ise 8 kaçak yapının daha yıkımının tamamlanmasıyla yıl başından bu yana yıkılan kaçak yapı sayısı 53'e ulaştı.

        Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda sürdürülen son yıkım çalışması, Akyarlar Mahallesi'ndeki bir sitede yasal süreçleri tamamlanan kaçak eklentilere yönelik gerçekleştirildi.

        Yasal süreçleri tamamlanan 4 farklı adreste yıkım çalışmaları sürüyor. İlçe genelindeki kaçak yapı yıkımları, belirlenen program doğrultusunda devam edecek.

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