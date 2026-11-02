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        Bodrum'da sağanak sonrası çok sayıda ev ve iş yerini su bastı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak sonrası çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, bir otomobil denize sürüklendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 13:56 Güncelleme:
        Bodrum'da sağanak sonrası çok sayıda ev ve iş yerini su bastı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak sonrası çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, bir otomobil denize sürüklendi.

        İlçede gece saatlerinden itibaren etkili olan yağış zaman zaman sağanağa dönüştü. Kentte metrekareye 46 kilogram yağış düştü.

        Yağış sonucu 9 mahallede 17 ev ve 3 iş yerini su bastı.

        Mazı Mahallesi'ndeki Hurma Deresi'nin debisinin yükselmesiyle 1 araç denize sürüklendi. İhbar üzerine AFAD, itfaiye ve Bodrum Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Denizdeki aracın kurtarılması için çalışma başlatıldı.

        Yalıkavak Mahallesi'nde caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle trafik kazaları meydana gelirken, Deveci Salih Caddesi'nde bir araç devrildi, bir istinat duvarı da çöktü.

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        Kara yollarında biriken sular ekiplerce tahliye edildi, tıkanan derelerde çalışma yapıldı.

        İlçede yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.

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        Galeri

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