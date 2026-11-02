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        Menteşe'de voleybol heyecanı yaşandı

        Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Muğla temsilcileri Muğla Sportif Akademi ile Marmaris Belediyesi, Menteşe Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 09:48 Güncelleme:
        Menteşe'de voleybol heyecanı yaşandı

        Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Muğla temsilcileri Muğla Sportif Akademi ile Marmaris Belediyesi, Menteşe Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

        Voleybolseverlerin ilgi gösterdiği karşılaşmada Muğla'nın iki temsilcisi sahada mücadele ederken, sporun birleştirici gücü ve centilmenlik ruhu ön plana çıktı.

        Menteşe Spor Salonu'nda oynanan mücadele, kadın voleyboluna yönelik ilginin artmasına da katkı sağladı. İki takımın sporcuları sahada ortaya koydukları mücadeleyle voleybol heyecanını yaşattı.

        Karşılaşma öncesinde ve sonrasında her iki takıma başarı dilekleri iletilirken, sporcular ve teknik ekipler tebrik edildi.

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