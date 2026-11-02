Menteşe'de voleybol heyecanı yaşandı

Karşılaşma öncesinde ve sonrasında her iki takıma başarı dilekleri iletilirken, sporcular ve teknik ekipler tebrik edildi.

Voleybolseverlerin ilgi gösterdiği karşılaşmada Muğla'nın iki temsilcisi sahada mücadele ederken, sporun birleştirici gücü ve centilmenlik ruhu ön plana çıktı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Muğla temsilcileri Muğla Sportif Akademi ile Marmaris Belediyesi, Menteşe Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

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