MUSKİ'den Fethiye'de taşkınlara 62 milyon TL'lik yatırım

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Fethiye ilçesindeki Menteşeoğlu ve Tuzla mahallelerinde yaşanan su baskınlarının önüne geçmek amacıyla 62 milyon TL’lik yağmur suyu altyapı yatırımı gerçekleştiriyor.

MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Fethiye Belediyesi iş birliğiyle yürütülen çalışma kapsamında, iki mahallede toplam 7 bin 650 metre yağmur suyu hattı imalatı yapılacak.

MUSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, daha önce yağmur suyu altyapısı bulunmayan mahallelerde özellikle yoğun yağışlarda su baskınlarının yaşandığı belirtildi. Açıklamada, 62 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen çalışmalar sayesinde yağmur sularının hızlı şekilde tahliye edilmesinin sağlanacağı ve taşkın sorunlarının önüne geçilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

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Çalışmaların, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın öncülüğünde, "Güçlü Altyapı, Güçlü Kent" vizyonu doğrultusunda sürdürüldüğü kaydedildi.