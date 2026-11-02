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        MUSKİ'den Fethiye'de taşkınlara 62 milyon TL'lik yatırım

        Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Fethiye ilçesindeki Menteşeoğlu ve Tuzla mahallelerinde yaşanan su baskınlarının önüne geçmek amacıyla 62 milyon TL'lik yağmur suyu altyapı yatırımı gerçekleştiriyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 07:39 Güncelleme:
        MUSKİ'den Fethiye'de taşkınlara 62 milyon TL'lik yatırım

        Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Fethiye ilçesindeki Menteşeoğlu ve Tuzla mahallelerinde yaşanan su baskınlarının önüne geçmek amacıyla 62 milyon TL’lik yağmur suyu altyapı yatırımı gerçekleştiriyor.

        MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Fethiye Belediyesi iş birliğiyle yürütülen çalışma kapsamında, iki mahallede toplam 7 bin 650 metre yağmur suyu hattı imalatı yapılacak.

        MUSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, daha önce yağmur suyu altyapısı bulunmayan mahallelerde özellikle yoğun yağışlarda su baskınlarının yaşandığı belirtildi. Açıklamada, 62 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen çalışmalar sayesinde yağmur sularının hızlı şekilde tahliye edilmesinin sağlanacağı ve taşkın sorunlarının önüne geçilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

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        Çalışmaların, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın öncülüğünde, "Güçlü Altyapı, Güçlü Kent" vizyonu doğrultusunda sürdürüldüğü kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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