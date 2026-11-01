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        Sefer Yılmaz: "Taraftarlarımızı üzdüğümüz için üzgünüz"

        Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Ümraniyespor maçının ardından, "Taraftarlarımızı üzdüğümüz için üzgünüz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 21:45 Güncelleme:
        Sefer Yılmaz: "Taraftarlarımızı üzdüğümüz için üzgünüz"

        Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Ümraniyespor maçının ardından, "Taraftarlarımızı üzdüğümüz için üzgünüz" dedi.

        Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor ile 11 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, açıklamalarda bulundu. Yılmaz, alınan sonuçtan dolayı üzgün olduklarını belirterek taraftarlardan özür diledi. Rakiplerinin iyi bir oyun ortaya koyduğunu ifade eden Yılmaz, "Üç haftalık galibiyet serimizi sürdürerek playoff hattına yaklaşmak istiyorduk ancak bunu başaramadık. Ümraniyespor hem hücumda hem savunmada iyi organize oldu. İkinci yarıda yaptığımız değişikliklerle oyuna ortak olduk ve fırsatlar yakaladık ancak galibiyet golünü bulamadık. Taraftarlarımızı üzdüğümüz için üzgünüz. Önümüzdeki hafta deplasmanda kazanarak yeniden playoff yarışında iddialı konuma gelmek istiyoruz" diye konuştu.

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