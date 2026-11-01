Futbol: Trendyol 1. Lig
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Burak Kamalak, Sezgin Çınar, Sabri Öğe
Bodrum FK: Sousa, Ajeti, Furkan Apaydın (Dk. 69 Emre Kaplan), Ali Aytemur, Berşan Yavuzay, Moreira, Mustafa Erdilman (Dk. 60 Loshaj), Yusuf Sertkaya (Dk. 85 Adem Metin Türk), Ege Bilsel (Dk. 70 Berkay Aslan), Aboubakar, Providence (Dk. 85 Ege Arslan)
Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Mustafa Eser, Mustafa Arda Kartal, Oğuz Yıldırım, Yunus Emre Gedik (Dk. 80 Ali Yaşar), Serkan Göksu (Dk. 62 Melih Bostan, Dk. 90+2 Atalay Babacan), Djokanovic, Blanco (Dk. 62 Tunahan Taşçı), Berat Yılmaz, Hostikka (Dk. 62 Kosoko), Soukou
Goller: Dk. 6 Berat Yılmaz (Ümraniyespor), Dk. 28 Aboubakar (Penaltıdan) (Bodrum FK)
Sarı kart: Dk. 83 Loshaj, Dk. 90+3 Ajeti (Bodrum FK)
Kırmızı kart: Dk. 88 Berat Yılmaz (Ümraniyespor)
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