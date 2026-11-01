Bodrum FK-Eminevim Ümraniyespor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Eminevim Ümraniyespor ile 1-1 berabere kalan Bodrum FK'de teknik sorumlu Sefer Yılmaz, çok üzgün olduklarını söyledi.

Yılmaz, Bodrum İlçe Stadyumu'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında 3 haftalık galibiyet serilerine dikkati çekerek "Galibiyetle ayrılıp play-off'un içine girmeyi düşünüyorduk, olmadı. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Rakibimiz çok iyi oynadı. Öncelikle hem teknik heyetlerini hem futbolcularını tebrik ediyorum. Hem ofansif anlamda hem defansif anlamda çok iyi çalışmışlar. Güzel bir oyun ortaya koydular." dedi.

- Ümraniyespor cephesi

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Eminevim Ümraniyespor teknik sorumlusu Tolga Öztürk, hafta boyunca maça 3 puan için hazırlandıklarını vurguladı.

Ağır sahada oyuncuların ellerinden gelenin en güzelini yaptığını ifade eden Öztürk, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Eksiklerimiz var, eksiklerimizi tespit edeceğiz. Onun üzerinde çalışarak çok daha iyi yerlere geleceğiz. İnşallah bundan sonraki maçlarda 3 puan almaya devam edeceğiz." diye konuştu.