Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Marmaris'te sağanak ulaşımda aksamalara neden oldu

        Marmaris'te sağanak ulaşımda aksamalara neden oldu

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanak yağışın ardından Selimiye'de iki araç mahsur kalırken, Turgut'ta yolda çökme meydana geldi. Söğüt'te ise yola dökülen kaya parçalarının bir otomobilin lastiğini patlattığı öğrenildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 19:45 Güncelleme:
        Marmaris'te sağanak ulaşımda aksamalara neden oldu

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanak yağışın ardından Selimiye'de iki araç mahsur kalırken, Turgut'ta yolda çökme meydana geldi. Söğüt'te ise yola dökülen kaya parçalarının bir otomobilin lastiğini patlattığı öğrenildi.

        Marmaris ilçe merkezi ve kırsal mahallelerinde etkili olan sağanak ulaşımda aksamalara neden oldu. Dün akşam Selimiye Mahallesi'nde yağmur sularıyla adeta dereye dönen yolda iki araç mahsur kaldı. Vatandaşların ve iş makinelerinin yardımıyla kurtarılan araçlarda maddi hasar oluştu. Turgut Mahallesi yolunda çökme meydana gelirken, İçmeler Mahallesi'nde yola kütük düştü. Bugün de Söğüt Mahallesi'nde dağdan kopan kaya parçaları yola düştü. Kaya parçalarının bir otomobilin lastiğinin patlamasına neden olduğu öğrenildi.

        REKLAM

        Ekipler kırsal mahallelerde devriyede

        Marmaris Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ekiplerin teyakkuz halinde olduğu ve özellikle kırsal mahallelerde devriye gezerek kontrollerini sürdürdüğü belirtildi. Yağışın ardından yaşanan aksaklıkların en kısa sürede giderilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş'a Kasımpaşa şoku!
        Beşiktaş'a Kasımpaşa şoku!
        Borsa İstanbul’a vekaleten atama
        Borsa İstanbul’a vekaleten atama
        ABD'deki seçimler öncesi anketler ne söylüyor?
        ABD'deki seçimler öncesi anketler ne söylüyor?
        Galatasaray'da Abdullah Kavukcu da istifa etti!
        Galatasaray'da Abdullah Kavukcu da istifa etti!
        Tahran'dan açıklama: Katar veya Türkiye’de müzakere olabilir
        Tahran'dan açıklama: Katar veya Türkiye’de müzakere olabilir
        Emir Sarıgül’den ‘atkı paketi’ ifadesi
        Emir Sarıgül’den ‘atkı paketi’ ifadesi
        Deplasman değil dertlasman!
        Deplasman değil dertlasman!
        Fon soruşturmasında Umut Güner gözaltına alındı
        Fon soruşturmasında Umut Güner gözaltına alındı
        Reis'tan rekor seri!
        Reis'tan rekor seri!
        İngiltere'de 'kölelik özrü' tartışması
        İngiltere'de 'kölelik özrü' tartışması
        Yeni haftada tüm yurda yağış geliyor!
        Yeni haftada tüm yurda yağış geliyor!
        “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması
        “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        İsrail basını: Ordu İran'a yeni saldırı hazırlıklarını tamamladı
        İsrail basını: Ordu İran'a yeni saldırı hazırlıklarını tamamladı
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        SPK'da yeni dönem: Yeni yönetimdeki isimler kimler?
        SPK'da yeni dönem: Yeni yönetimdeki isimler kimler?
        Mike Tyson ve Ronaldinho ile Ürdün'de
        Mike Tyson ve Ronaldinho ile Ürdün'de
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        Yıllar sonra özür diledi
        Yıllar sonra özür diledi
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi

        Benzer Haberler

        Köyceğiz Toparlar Merkez Camii'nde sabah namazı buluşması
        Köyceğiz Toparlar Merkez Camii'nde sabah namazı buluşması
        THOF Başkanı Karayer'den halk oyunları antrenörlerine yarışma çağrısı
        THOF Başkanı Karayer'den halk oyunları antrenörlerine yarışma çağrısı
        Bodrum'da makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı
        Bodrum'da makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı
        Dalyan'ın güzellikleri sıcak hava balonuyla izlenebilecek
        Dalyan'ın güzellikleri sıcak hava balonuyla izlenebilecek
        MUSKİ'den gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
        MUSKİ'den gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
        Muğlaspor ligde Kayserispor deplasmanına konuk olacak
        Muğlaspor ligde Kayserispor deplasmanına konuk olacak