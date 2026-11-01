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        MUSKİ'den gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

        Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Muğla bölgesinin 3 Kasım Salı günü sabah saatlerine kadar yağışlı bir havanın etkisi altına gireceği uyarısında bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 13:03 Güncelleme:
        MUSKİ'den gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

        Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Muğla bölgesinin 3 Kasım Salı günü sabah saatlerine kadar yağışlı bir havanın etkisi altına gireceği uyarısında bulundu.

        Yapılan uyarıda, yaşanması muhtemel olumsuzluklarda ve acil durumlarda 185 numaralı MUSKİ Genel Müdürlüğü’nün 444 48 01 numaralı hat üzerinden Muğla Büyükşehir belediyesine ulaşılabileceğini açıkladı.

        MUSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Muğla genelinde etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, 3 Kasım Salı günü saat sabah 04.00’e kadar devam etmesi beklenmektedir. Yaşanabilecek olumsuzluklar arasında ani sel ve su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar yer almaktadır. Bu süreçte vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları büyük önem taşımaktadır. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ekiplerimiz sahada görev yapacak olup, acil durumlar için 185 numaralı MUSKİ Genel Müdürlüğümüze, 444 48 01 numaralı hat üzerinden de Büyükşehir Belediyemize ulaşabilirsiniz" denildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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