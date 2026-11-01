Aras'tan kıyıların korunması için ortak mücadele çağrısı

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kıyıların, denizlerin ve doğal yaşamın korunmasının gelecek kuşaklara karşı önemli bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Kıyı Belediyeler Birliğinin 2026 yılı Olağan Meclis Toplantısı için Didim’de bulunan Ahmet Aras, toplantı öncesinde düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık ve Kıyı Kentler Paneline katıldı. Bilim insanları, uzmanlar ve yerel yönetim temsilcilerinin bir araya geldiği panelde iklim krizi, deniz kirliliği, kıyı erozyonu ve plansız yapılaşma gibi sorunlar ele alındı. Panelde atıkların azaltılması, geri kazanımın artırılması ve kıyıların bilimsel veriler ışığında korunması için iş birliğinin önemine dikkat çekildi.

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Denizlerin ve kıyıların geleceğinin ortak sorumluluk olduğunu vurgulayan Aras, "Denizlerimizin ve kıyılarımızın geleceğini tek başımıza koruyamayız. Bilimin rehberliğinde, ortak akılla ve dayanışmayla hareket etmek zorundayız. Doğamızı koruyan, kaynaklarını verimli kullanan ve gelecek kuşaklara yaşanabilir kıyılar bırakan kentler için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Aras, panelin düzenlenmesine ev sahipliği yapan Didim Belediyesine, katkı sunan panelistlere ve emeği geçenlere teşekkür etti.