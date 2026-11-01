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        Milas Sazalan'a 2 bin metrelik içme suyu şebeke hattı

        Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Milas ilçesi Kalınağıl Mahallesi Sazalan mevkiinde daha önce içme suyu şebekesi bulunmayan bölgeye 2 bin metre uzunluğunda yeni içme suyu hattı yapımına başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 07:39 Güncelleme:
        Milas Sazalan'a 2 bin metrelik içme suyu şebeke hattı

        Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Milas ilçesi Kalınağıl Mahallesi Sazalan mevkiinde daha önce içme suyu şebekesi bulunmayan bölgeye 2 bin metre uzunluğunda yeni içme suyu hattı yapımına başladı.

        MUSKİ ekipleri, Muğla genelinde içme suyu altyapısını güçlendirme çalışmaları kapsamında, bugüne kadar şebeke suyu ulaşmayan kırsal yerleşimlere yönelik yatırımlarını sürdürüyor.

        Çalışmalar kapsamında Kalınağıl Mahallesi Sazalan mevkiinde başlatılan 2 bin metrelik hat imalatının tamamlanmasıyla bölgede yaşayan vatandaşlar ilk kez şebeke suyuna kavuşacak.

        MUSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın destekleri ve öncülüğünde içme suyu altyapısı bulunmayan yerleşim yerlerine yeni hatlar kazandırılmaya devam edildiği belirtilerek, "Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, yerleşimin kurulduğu günden bu yana şebeke suyu bulunmayan vatandaşlarımız ilk kez musluklarından kesintisiz içme suyuna kavuşacak" ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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