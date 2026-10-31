Muğlaspor'un yeni hedefi Kayserispor

TRENDYOL 1'inci Lig'de pazartesi günü deplasmanda zirve takipçisi Kayserispor'la karşılaşacak play-off hattındaki Muğlaspor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak, Kayseri'den puan ya da puanlarla dönmek istediklerini söyledi. Manisa FK (D) ve İstanbulspor galibiyetlerinin ardından Kayseri deplasmanına odaklanan yeşil-beyazlılar, hazırlıklarını Ortaköy Kemal Dirikan Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanlarla sürdürüyor. Ligin en zor maçlarından birine çıkacaklarını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Kayserispor ligin en zor takımlarından birisi. Çok zor bir maç. Puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz" dedi. Yalçın Koşukavak, 2021'de Süper Lig'de çalıştırdığı Kayseri ekibine bu kez rakip olacak.

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