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        Marmaris Ticaret Odası'nda yeni yönetim mazbatalarını aldı

        Marmaris Ticaret Odası'nın (MTO) 20262030 dönemi Yönetim Kurulu, Marmaris İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alarak görevine resmen başladı. Başkan Av. S. Ece Baysal Güngör yönetiminde gerçekleştirilen ilk toplantıda başkan yardımcıları da belirlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 13:40 Güncelleme:
        Marmaris Ticaret Odası'nda yeni yönetim mazbatalarını aldı

        Marmaris Ticaret Odası’nın (MTO) 20262030 dönemi Yönetim Kurulu, Marmaris İlçe Seçim Kurulu’ndan mazbatasını alarak görevine resmen başladı. Başkan Av. S. Ece Baysal Güngör yönetiminde gerçekleştirilen ilk toplantıda başkan yardımcıları da belirlendi.

        Marmaris Ticaret Odası’nda seçim sürecinin tamamlanmasının ardından yeni yönetim mazbatasını aldı. Yönetim Kurulu Başkanı Av. S. Ece Baysal Güngör başkanlığında gerçekleştirilen ilk Yönetim Kurulu toplantısında görev dağılımına gidildi.

        Başkan yardımcıları belli oldu

        Toplantıda yapılan seçim sonucunda Sevgin Karadinç Ayhan ve Fatih Acar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerine seçildi.

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        Mazbata törenine Yönetim Kurulu üyeleri Cüneyt Ünver, Mehmet Ünlü, Volkan Yaylalı, Mustafa Kemal Huz, Mustafa Kodaman ve Bülent Horoz da katıldı.

        Mazbatalarını alarak 20262030 dönemi çalışmalarına resmen başlayan yeni yönetim, Marmaris iş dünyasını temsil edecek.

        Marmaris Ticaret Odası tarafından yapılan açıklamada, yeni dönemin oda üyeleri ve Marmaris iş dünyası için hayırlı olması temennisinde bulunularak Yönetim Kurulu üyelerine görevlerinde başarılar dilendi.

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