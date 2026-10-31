Marmaris Ticaret Odası'nda yeni yönetim mazbatalarını aldı

Marmaris Ticaret Odası tarafından yapılan açıklamada, yeni dönemin oda üyeleri ve Marmaris iş dünyası için hayırlı olması temennisinde bulunularak Yönetim Kurulu üyelerine görevlerinde başarılar dilendi.

Mazbata törenine Yönetim Kurulu üyeleri Cüneyt Ünver, Mehmet Ünlü, Volkan Yaylalı, Mustafa Kemal Huz, Mustafa Kodaman ve Bülent Horoz da katıldı.

Toplantıda yapılan seçim sonucunda Sevgin Karadinç Ayhan ve Fatih Acar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerine seçildi.

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