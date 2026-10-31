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        Muğlaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında 2 Kasım Pazartesi günü Metro Holding Kayserispor'a konuk olacak Muğlaspor, hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 12:47 Güncelleme:
        Muğlaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında 2 Kasım Pazartesi günü Metro Holding Kayserispor'a konuk olacak Muğlaspor, hazırlıklarına devam etti.

        Muğlaspor Ortaköy Tesisleri'nde teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla başlayıp pas çalışmalarıyla devam etti.

        Ligde son haftalarda çıkış yakalayan yeşil-beyazlı ekip, önce Manisa FK deplasmanında, ardından sahasında İstanbulspor karşısında aldığı galibiyetlerle üst üste 6 puan kazandı.

        Teknik direktör Yalçın Koşukavak, basın mensuplarına, Kayserispor'un ligin güçlü ekiplerinden biri olduğunu söyledi.

        Çalışmaların bu kapsamda aralıksız devam ettiğini belirten Koşukavak, "Ligin en zor takımlarından birisi. Çok zor bir maç. Puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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