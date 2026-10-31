Bodrum FK'dan 2031 vizyonu

Bodrumspor’un 2031 yılında kutlanacak 100. kuruluş yıl dönümüne güçlü, sürdürülebilir ve büyük bir birliktelikle hazırlanmayı hedefleyen Bodrum FK Başkanı Taner Ankara, kulübün geleceğine yönelik temaslarını aralıksız sürdürüyor.

Bodrum FK Başkanı Taner Ankara, Bodrumspor’un 100. kuruluş yıl dönümü olan 2031’e uzanan süreçte kulübün sportif ve kurumsal geleceğini güvence altına alacak projeler doğrultusunda önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Bu kapsamda Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile yapılan görüşmelerde Bodrum FK’nın gelecek planlaması, kurumsal gelişimi ve kulübün sürdürülebilir başarı hedefleri ele alındı.

REKLAM

Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ile gerçekleştirilen toplantılarda ise 2031 vizyonuna ilişkin somut adımlar atıldı. Görüşmelerde Bodrum FK’nın gelecek hedefleri ve kulübün ihtiyaçları değerlendirilirken Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, önümüzdeki günlerde kulübün hedeflerine yönelik desteklerini sürdüreceğini ifade etti.

Görüşmelerde özellikle tesisleşme ve altyapı yatırımları ön plana çıktı. Kulübün lojman ve konaklama ihtiyacının karşılanması, Gümbet altyapı tesislerinin Bodrumlu gençlerin geleceğine kalıcı bir yatırım olarak kazandırılması, Bodrum FK Cafe Store yapılanmasının yarımadaya yayılması ve Gümbet dolgu alanında bulunan konser alanının değerlendirilmesi konuları ele alındı.

REKLAM

Başkan Taner Ankara, bu projelerin hayata geçirilmesi noktasında kamu kurumları ve yerel yönetimlerle birlikte hareket etmenin, Bodrum’un 2031 vizyonunun en önemli yapı taşlarından biri olacağını vurguladı.

Sürdürülebilir bir Bodrumspor başarısının yalnızca sportif sonuçlarla değil; güçlü bir kurumsal yapı, kalıcı yatırımlar, şehirle bütünleşme ve kamu kurumlarının desteğiyle mümkün olabileceğine dikkat çeken Taner Ankara, Bodrumspor’un 100. kuruluş yıl dönümüne çok daha güçlü bir yapıyla ulaşmasını hedefliyor.

Gerçekleştirilen görüşmelerin ardından projelere yönelik çalışmaların başlaması, Bodrum FK’nın 2031 hedefi doğrultusunda yeni bir dönemin kapısını aralıyor.