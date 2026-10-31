Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Bodrum FK'dan 2031 vizyonu

        Bodrum FK'dan 2031 vizyonu

        Bodrumspor'un 2031 yılında kutlanacak 100. kuruluş yıl dönümüne güçlü, sürdürülebilir ve büyük bir birliktelikle hazırlanmayı hedefleyen Bodrum FK Başkanı Taner Ankara, kulübün geleceğine yönelik temaslarını aralıksız sürdürüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 13:01 Güncelleme:
        Bodrum FK'dan 2031 vizyonu

        Bodrumspor’un 2031 yılında kutlanacak 100. kuruluş yıl dönümüne güçlü, sürdürülebilir ve büyük bir birliktelikle hazırlanmayı hedefleyen Bodrum FK Başkanı Taner Ankara, kulübün geleceğine yönelik temaslarını aralıksız sürdürüyor.

        Bodrum FK Başkanı Taner Ankara, Bodrumspor’un 100. kuruluş yıl dönümü olan 2031’e uzanan süreçte kulübün sportif ve kurumsal geleceğini güvence altına alacak projeler doğrultusunda önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Bu kapsamda Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile yapılan görüşmelerde Bodrum FK’nın gelecek planlaması, kurumsal gelişimi ve kulübün sürdürülebilir başarı hedefleri ele alındı.

        REKLAM

        Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ile gerçekleştirilen toplantılarda ise 2031 vizyonuna ilişkin somut adımlar atıldı. Görüşmelerde Bodrum FK’nın gelecek hedefleri ve kulübün ihtiyaçları değerlendirilirken Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, önümüzdeki günlerde kulübün hedeflerine yönelik desteklerini sürdüreceğini ifade etti.

        Görüşmelerde özellikle tesisleşme ve altyapı yatırımları ön plana çıktı. Kulübün lojman ve konaklama ihtiyacının karşılanması, Gümbet altyapı tesislerinin Bodrumlu gençlerin geleceğine kalıcı bir yatırım olarak kazandırılması, Bodrum FK Cafe Store yapılanmasının yarımadaya yayılması ve Gümbet dolgu alanında bulunan konser alanının değerlendirilmesi konuları ele alındı.

        REKLAM

        Başkan Taner Ankara, bu projelerin hayata geçirilmesi noktasında kamu kurumları ve yerel yönetimlerle birlikte hareket etmenin, Bodrum’un 2031 vizyonunun en önemli yapı taşlarından biri olacağını vurguladı.

        Sürdürülebilir bir Bodrumspor başarısının yalnızca sportif sonuçlarla değil; güçlü bir kurumsal yapı, kalıcı yatırımlar, şehirle bütünleşme ve kamu kurumlarının desteğiyle mümkün olabileceğine dikkat çeken Taner Ankara, Bodrumspor’un 100. kuruluş yıl dönümüne çok daha güçlü bir yapıyla ulaşmasını hedefliyor.

        Gerçekleştirilen görüşmelerin ardından projelere yönelik çalışmaların başlaması, Bodrum FK’nın 2031 hedefi doğrultusunda yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        İşte Fenerbahçe'nin Göztepe 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Göztepe 11'i!
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        İran: Hamaney, üst düzey askeri yetkililerle görüştü
        İran: Hamaney, üst düzey askeri yetkililerle görüştü
        En sık görülen rüyalar ve anlamları
        En sık görülen rüyalar ve anlamları
        Sanayi sitesinde kanlı hesaplaşma
        Sanayi sitesinde kanlı hesaplaşma
        Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar! Düğün sonrası araç hayali kuranlar dikkat!
        Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar! Düğün sonrası araç hayali kuranlar dikkat!
        Gece yarısı korkutan sesler! 3 okuldan birden...
        Gece yarısı korkutan sesler! 3 okuldan birden...
        "En güçlüsü Galatasaray!"
        "En güçlüsü Galatasaray!"
        Dibi 1994'te görmüştü
        Dibi 1994'te görmüştü
        "Evler, saatler, paralar nerede?"
        "Evler, saatler, paralar nerede?"
        Yorgunluk sanılan belirtiler gençlerde inmenin habercisi olabilir
        Yorgunluk sanılan belirtiler gençlerde inmenin habercisi olabilir
        Eski erkek arkadaşı uzaklaştırılamadı... Kumsal'ı da kaybettik
        Eski erkek arkadaşı uzaklaştırılamadı... Kumsal'ı da kaybettik
        Somer Şef'in restoranına kayyum atandı
        Somer Şef'in restoranına kayyum atandı
        İki GSM şirketine 8 milyona yakın ceza
        İki GSM şirketine 8 milyona yakın ceza
        "Özcan Deniz'e büyük saygı duydum"
        "Özcan Deniz'e büyük saygı duydum"

        Benzer Haberler

        Yalçın Koşukavak: "Kayseriden puan veya puanlarla dönmeyi ümit ediyoruz" Mu...
        Yalçın Koşukavak: "Kayseriden puan veya puanlarla dönmeyi ümit ediyoruz" Mu...
        Muğlaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Muğlaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Muğla'da gençlere Ünides projeleri tanıtıldı
        Muğla'da gençlere Ünides projeleri tanıtıldı
        Yeni Parti Marmaris İlçe Başkanlığı üyeleri basınla buluştu
        Yeni Parti Marmaris İlçe Başkanlığı üyeleri basınla buluştu
        Muğla'dan 9 ayda 75 milyon dolarlık mermer ihracatı yapıldı
        Muğla'dan 9 ayda 75 milyon dolarlık mermer ihracatı yapıldı
        Fethiyespor, 1461 Trabzon önünde
        Fethiyespor, 1461 Trabzon önünde