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        Yalçın Koşukavak: "Kayseriden puan veya puanlarla dönmeyi ümit ediyoruz" Muğlaspor, Kayseri deplasmanına hazır

        Muğlaspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, puan veya puanlarla dönmeyi ümit ettiklerini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 12:49 Güncelleme:
        Yalçın Koşukavak: "Kayseriden puan veya puanlarla dönmeyi ümit ediyoruz" Muğlaspor, Kayseri deplasmanına hazır

        Muğlaspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, puan veya puanlarla dönmeyi ümit ettiklerini söyledi.

        Trendyol 1. Lig 13. haftasında deplasmanda ligin güçlü ekiplerinden Kayserispor ile karşılaşacak olan Muğlaspor, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde Kayserispor maçının son antrenmanını Kemal Dirikan tesislerinde gerçekleştirdi. Manisa FK ve İstanbulspor karşılaşmalarından galibiyetle ayrılan Muğlaspor, zorlu Kayseri deplasmanından puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor.

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        Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, mücadeleye dair, "Ligin en zor rakiplerinden birisi. Zaten puan durumundan da belli. Zor bir maça gidiyoruz. Deplasmanda oynayacağız. Büyük ölçüde hazırlıklarımızı yaptık. Puan veya puanlarla dönmeyi ümit ediyoruz" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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