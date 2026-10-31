Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Bodrum'da uçuş seferberliği başladı

        Bodrum'da uçuş seferberliği başladı

        Bodrum turizmi, İngiltere pazarında yaşanan uçuş kapasitesi kaybına karşı yeni arayışlara yöneldi. Ryanair'in uçuş programına ilişkin kararının ardından oluşan boşluğun giderilmesi için BODER ve TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu ortak çalışma başlattı. İki kurum, alternatif uçuşların devreye alınması amacıyla ANEX ile yürüttükleri görüşmelerin olumlu ilerlediğini açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 13:12 Güncelleme:
        Bodrum'da uçuş seferberliği başladı

        Bodrum turizmi, İngiltere pazarında yaşanan uçuş kapasitesi kaybına karşı yeni arayışlara yöneldi. Ryanair’in uçuş programına ilişkin kararının ardından oluşan boşluğun giderilmesi için BODER ve TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu ortak çalışma başlattı. İki kurum, alternatif uçuşların devreye alınması amacıyla ANEX ile yürüttükleri görüşmelerin olumlu ilerlediğini açıkladı.

        Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz ve TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Enver Kantarmış, yaptıkları ortak açıklamada Bodrum’un uluslararası ulaşım bağlantılarını korumak ve geliştirmek için birlikte hareket ettiklerini belirtti.

        REKLAM

        Ryanair’in kararının ardından özellikle İngiltereBodrum hattında oluşan kapasite açığının turizm sektörünü olumsuz etkilememesi için alternatiflerin değerlendirildiğini belirten başkanlar, görüşmelerde önemli mesafe alındığını ifade etti. Yeni sezona otellerin, seyahat acentelerinin ve turizm işletmelerinin güçlü hazırlanmasının öncelikleri olduğunu kaydetti.

        Bodrum’un farklı pazarlardan turist çekme potansiyeline dikkat çeken Dengiz ve Kantarmış, uçuş bağlantılarının çeşitlendirilmesi, yeni pazarlara ulaşılması ve turizm sezonunun uzatılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

        Öte yandan, 2027 yılında AJet ile Bodrum’un uçuş bağlantılarını güçlendirecek olumlu gelişmeler yaşanması da bekleniyor. İki başkan, bu yöndeki beklentilerin gerçekleşmesinin Bodrum’un ulaşılabilirliğine ve turizm hareketliliğine önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

        REKLAM

        Ryanair’e ilişkin kararın Bodrum’un turizm geleceğini belirlemeyeceğini ifade eden Dengiz ve Kantarmış, destinasyonun güçlü altyapısı ve uluslararası pazardaki konumuyla farklı hava yolu şirketleri ve tur operatörleri için önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

        Görüşmelerin sonuçlanmasıyla birlikte yeni uçuş planlamalarına ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        İşte Fenerbahçe'nin Göztepe 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Göztepe 11'i!
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        İran: Hamaney, üst düzey askeri yetkililerle görüştü
        İran: Hamaney, üst düzey askeri yetkililerle görüştü
        En sık görülen rüyalar ve anlamları
        En sık görülen rüyalar ve anlamları
        Sanayi sitesinde kanlı hesaplaşma
        Sanayi sitesinde kanlı hesaplaşma
        Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar! Düğün sonrası araç hayali kuranlar dikkat!
        Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar! Düğün sonrası araç hayali kuranlar dikkat!
        Gece yarısı korkutan sesler! 3 okuldan birden...
        Gece yarısı korkutan sesler! 3 okuldan birden...
        "En güçlüsü Galatasaray!"
        "En güçlüsü Galatasaray!"
        Dibi 1994'te görmüştü
        Dibi 1994'te görmüştü
        "Evler, saatler, paralar nerede?"
        "Evler, saatler, paralar nerede?"
        Yorgunluk sanılan belirtiler gençlerde inmenin habercisi olabilir
        Yorgunluk sanılan belirtiler gençlerde inmenin habercisi olabilir
        Eski erkek arkadaşı uzaklaştırılamadı... Kumsal'ı da kaybettik
        Eski erkek arkadaşı uzaklaştırılamadı... Kumsal'ı da kaybettik
        Somer Şef'in restoranına kayyum atandı
        Somer Şef'in restoranına kayyum atandı
        İki GSM şirketine 8 milyona yakın ceza
        İki GSM şirketine 8 milyona yakın ceza
        "Özcan Deniz'e büyük saygı duydum"
        "Özcan Deniz'e büyük saygı duydum"

        Benzer Haberler

        MHP Bodrum'dan 12 ay turizm için fuar alanı çağrısı
        MHP Bodrum'dan 12 ay turizm için fuar alanı çağrısı
        Bodrum'da öğrenciler yazarla buluştu
        Bodrum'da öğrenciler yazarla buluştu
        Bodrum FK'dan 2031 vizyonu
        Bodrum FK'dan 2031 vizyonu
        Yalçın Koşukavak: "Kayseriden puan veya puanlarla dönmeyi ümit ediyoruz" Mu...
        Yalçın Koşukavak: "Kayseriden puan veya puanlarla dönmeyi ümit ediyoruz" Mu...
        Muğlaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Muğlaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Muğla'da gençlere Ünides projeleri tanıtıldı
        Muğla'da gençlere Ünides projeleri tanıtıldı